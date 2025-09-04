Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christoph Kopp will die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zum Haltepunkt Gunzen verhindern.
Christoph Kopp will die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zum Haltepunkt Gunzen verhindern. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Christoph Kopp will die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zum Haltepunkt Gunzen verhindern.
Christoph Kopp will die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zum Haltepunkt Gunzen verhindern. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Bahnstrecken-Aus im Vogtland: Dieser Mann gibt sich noch nicht geschlagen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Christoph Kopp vom Haltepunkt Gunzen will kämpfen: Mit Material- und Geldspenden soll die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zwischen Zwotental und Adorf doch noch verhindert werden. Was konkret gebaut werden muss und was es vermutlich kostet.

„Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, sagt Christoph Kopp. Deshalb kämpft der Betreiber der Mitropa am Haltepunkt Gunzen gegen die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zwischen Zwotental und Adorf zum Jahresende. Würde die doch auch das Aus für Fahrten von historischen Zügen am Haltepunkt Gunzen bedeuten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
4 min.
Nach Strecken-Aus im Vogtland: Was ist ein Nostalgie-Bahnhof ohne Zugverkehr noch wert?
Gunzens Ortsvorsteher Ingo Penzel und Christoph Kopp, Eigentümer des Bahnhofsgebäudes in Gunzen, hoffen auf ein Wunder für den Erhalt ihres Ostalgie-Bahnhofs am Musikwinkelplatz.
Die Stilllegung der Gleise zwischen Adorf und Zwotental droht die touristischen Nostalgieprojekte in Gunzen abzuwürgen. Dabei hatten diese gerade ordentlich Fahrt aufgenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
01.09.2025
4 min.
Auch wenn bald kein Zug mehr hält: Bahn-Nostalgiker hat weitere Pläne für Haltepunkt im Vogtland
Ein ehemaliger Schüttgutwaggon soll schon bald Veranstaltungsraum sein. Christoph Kopp will hierher zu Konzerten und Lesungen einladen.
Vor dem zweiten Musikwinkelfest am Wochenende hat Christoph Kopp das Areal am Bahnhof Gunzen weiter aufgewertet. Einen Toilettencontainer hat er angeschafft - und neue Ideen mit alten Wagen.
Daniela Hommel-Kreißl
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Mehr Artikel