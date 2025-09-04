Bahnstrecken-Aus im Vogtland: Dieser Mann gibt sich noch nicht geschlagen

Oberes Vogtland
Christoph Kopp vom Haltepunkt Gunzen will kämpfen: Mit Material- und Geldspenden soll die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zwischen Zwotental und Adorf doch noch verhindert werden. Was konkret gebaut werden muss und was es vermutlich kostet.
„Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, sagt Christoph Kopp. Deshalb kämpft der Betreiber der Mitropa am Haltepunkt Gunzen gegen die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zwischen Zwotental und Adorf zum Jahresende. Würde die doch auch das Aus für Fahrten von historischen Zügen am Haltepunkt Gunzen bedeuten.
