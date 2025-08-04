Barclay James Harvest rockt Naturtheater Bad Elster

Oberes Vogtland
Die ausverkaufte Arena in Bad Elster wurde am Samstag zum Schauplatz einer musikalischen Zeitreise.
Die Rocklegenden geben sich in Bad Elster die Klinke in die Hand: Nach Suzi Quatro kamen am Samstag Barclay James Harvest auf die Naturbühne. Das Publikum in der ausverkauften Arena war breit gefächert. Doch sind gerade die älteren Semester mit der Musik der Band, die 1967 von Les Holroyd und Mel Pritchard gegründet wurde, aufgewachsen....
