Bau, Kontrolle und Fest: Straßen im Vogtland dicht

In Zwota wird eine Sperrung verlängert, in Klingenthal gibt es Verkehrsbehinderungen. Die Kreisstraße Gunzen-Breitenfeld ist an einem Tag gesperrt.

Der Glasfaserausbau in Klingenthal geht voran. Zwischen Bergstraße 28 und 37a im Ortsteil Zwota verlängert sich die Baumaßnahme aber bis 20. August, teilt Sandra Kliegel vom Ordnungsamt der Stadt mit. Die Durchfahrt ist für Schulbusse laut Baufirma gesichert. Seit Freitag bis voraussichtlich 29. August ist in Klingenthal die Schlossstraße...