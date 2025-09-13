Baumaßnahme im Herbst: Karl-Marx-Straße erhält neue Decke

In Muldenhammer stehen zum Jahresende noch Straßenbauarbeiten an. Das kommt auf die Anwohner während der Bauarbeiten zu.

Auf der Karl-Marx-Straße in Tannenbergsthal wird es im Oktober und November Verkehrsbeeinträchtigungen geben. Grund ist die nötige Oberflächensanierung vom Anschluss der Bundesstraße 283 bis zur Kreuzung ehemals Schlecker. Drei Firmen gaben während der öffentlichen Ausschreibung Angebote ab. Der Gemeinderat erteilte in seiner August-Sitzung... Auf der Karl-Marx-Straße in Tannenbergsthal wird es im Oktober und November Verkehrsbeeinträchtigungen geben. Grund ist die nötige Oberflächensanierung vom Anschluss der Bundesstraße 283 bis zur Kreuzung ehemals Schlecker. Drei Firmen gaben während der öffentlichen Ausschreibung Angebote ab. Der Gemeinderat erteilte in seiner August-Sitzung...