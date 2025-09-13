Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Gemeindeamt ist man froh, dass die Karl-Marx-Straße endlich gebaut wird. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Im Gemeindeamt ist man froh, dass die Karl-Marx-Straße endlich gebaut wird. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Baumaßnahme im Herbst: Karl-Marx-Straße erhält neue Decke
Von Daniela Hommel-Kreißl
In Muldenhammer stehen zum Jahresende noch Straßenbauarbeiten an. Das kommt auf die Anwohner während der Bauarbeiten zu.

Auf der Karl-Marx-Straße in Tannenbergsthal wird es im Oktober und November Verkehrsbeeinträchtigungen geben. Grund ist die nötige Oberflächensanierung vom Anschluss der Bundesstraße 283 bis zur Kreuzung ehemals Schlecker. Drei Firmen gaben während der öffentlichen Ausschreibung Angebote ab. Der Gemeinderat erteilte in seiner August-Sitzung...
