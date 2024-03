Baumfällungen im Albert-Park in Bad Elster

Geschädigte Bergahorne sowie Fichten wurden in dieser Woche entfernt. Nachpflanzungen an gleicher Stelle sind geplant.

Baumfällarbeiten gab es in dieser Woche im Albert-Park in Bad Elster. Sie standen an der Prof.-Paul-Köhler-Straße, zwischen Badstraße und Forststraße sowie entlang des Königlichen Kurhauses. Darüber hat die Sächsische Staatsbäder GmbH auf Anfrage von „Freie Presse“ informiert - zuvor hatten sich Leser an die Redaktion gewandt. Bei...