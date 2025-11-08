Baumpflanz-Challenge: Vogtländer fordern deutschen TV-Star heraus

Oberes Vogtland
Im Juli drehte Martin Semmelrogge für „Maske auf, Genossen“ in Bad Brambach. Der Rathauschef hat den Schauspieler nun für eine Aktion nominiert.
Post aus Bad Brambach für Schauspieler Martin Semmelrogge (69). Vier Monate, nachdem er im Kurort für „Maske auf, Genossen“ drehte, fordert ihn Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) heraus. Er hat ihn bei der Baumpflanz-Challenge nominiert: Als er vor dem Eiscafé Grenzland einen Ahorn setzte, gab er die Pflanzaufgabe an den TV-Star weiter....
