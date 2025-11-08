Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Martin Semmelrogge drehte im Juli in Bad Brambach. Nun fordert der Kurort ihn heraus.
Martin Semmelrogge drehte im Juli in Bad Brambach. Nun fordert der Kurort ihn heraus. Bild: Hörhager/dpa
Martin Semmelrogge drehte im Juli in Bad Brambach. Nun fordert der Kurort ihn heraus.
Martin Semmelrogge drehte im Juli in Bad Brambach. Nun fordert der Kurort ihn heraus. Bild: Hörhager/dpa
Oberes Vogtland
Baumpflanz-Challenge: Vogtländer fordern deutschen TV-Star heraus
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Juli drehte Martin Semmelrogge für „Maske auf, Genossen“ in Bad Brambach. Der Rathauschef hat den Schauspieler nun für eine Aktion nominiert.

Post aus Bad Brambach für Schauspieler Martin Semmelrogge (69). Vier Monate, nachdem er im Kurort für „Maske auf, Genossen“ drehte, fordert ihn Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) heraus. Er hat ihn bei der Baumpflanz-Challenge nominiert: Als er vor dem Eiscafé Grenzland einen Ahorn setzte, gab er die Pflanzaufgabe an den TV-Star weiter....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
22.10.2025
4 min.
Bad Brambacher applaudieren Frau der Zahlen
Legte zur Einwohnerversammlung in Bad Brambach viele Zahlen zur finanziellen Lage des Kurortes vor: Kämmerin Silke Weber von der Gemeindeverwaltung.
Kämmerin Silke Weber und die Gemeindeverwaltung um Amtsverweser Torsten Schnurre nutzten die Debatte zur Eingemeindung des Kurortes nach Bad Elster, um das Rathaus „auf links“ zu drehen.
Ronny Hager
15:15 Uhr
1 min.
Bad Brambach denkt über Bürgerstiftung nach
Kai Lederer von der Sparkasse Vogtland wird die Bürgerstiftungsidee in Bad Brambach vorstellen.
Der Kurort im Süden des Vogtlandkreises will die Idee aufgreifen, die in vielen Orten der Region auf Gegenliebe stößt. In Kürze wird das vorgestellt.
Ronny Hager
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
Mehr Artikel