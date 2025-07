Begeisterung in Oelsnitz: Konzert mit Stefanie Hertel und Familie bringt Publikum in voller Katharinenkirche in Schwung

Sängerin Stefanie Hertel ist in ihrer Heimatstadt mit Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna Mross als Familienband More Than Words aufgetreten. Warum das Mini-Konzert als ein Dankeschön galt.

Stehende Ovationen und große Begeisterung in Oelsnitz: In der Katharinenkirche gaben am Freitagabend Sängerin Stefanie Hertel, Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna Mross zusammen als Country-Rockband More Than Words ein Mini-Konzert. In dem Gotteshaus ist zurzeit die Ausstellung über Hertels 40-jährige Karriere zu sehen. Der Auftritt galt...