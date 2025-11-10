Bei 22-Jährigem in Klingenthal findet die Polizei Messer, Drogen und Feuerwerk

Oberes Vogtland
Beamte hatten den Mann am Bahnhof kontrolliert. Bei einer Wohnungsdurchsuchung kam noch mehr zusammen.
Die Bundespolizei hat am Sonntag, 9. November, am Bahnhof in Klingenthal einen 22-jährigen Mann kontrolliert und dabei Drogen, ein Einhandmesser sowie Feuerwerkskörper sichergestellt. Das berichtete die Polizei. Neben einer größeren Geldmenge fanden die Beamten auch verschiedene Betäubungsmittel. Auf richterliche Anordnung durchsuchten sie...
