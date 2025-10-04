Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: André Kowalski
Oberes Vogtland
Ben Becker beschließt 25. Chursächsische Festspiele in Bad Elster
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen beeindruckenden Text bringt Ben Becker mit nach Bad Elster. Die Chursachsen versprechen „ein Schauspiel-Erlebnis von radikaler Intensität“.

Am Sonntag gehen die 25. Chursächsischen Festspiele im König-Albert-Theater Bad Elster zu Ende - mit dem bekannten Bühnen- und Filmschauspieler Ben Becker. „Todesduell“ heißt das intensive Theaterstück. Die Chursächsische Veranstaltungsgesellschaft verspricht ein Schauspiel-Erlebnis von radikaler Intensität: „Mit ,Todesduell‘ bringt...
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
08.09.2025
4 min.
Von Giora Feidmann bis Revolverheld: Sieben Tipps für die Festspiele in Bad Elster
Klarinetten-Legende Giora Feidman und sein Trio bringen die „Revolution of Love“ am 20. September ins König-Albert-Theater Bad Elster.
Vor 25 Jahren waren sie ein Schnellschuss, längst sind sie ein Flaggschiff im Kulturangebot: Sieben Gründe für einen Besuch bei den Chursächsischen Festspielen, die am 12. September starten.
Ronny Hager
17.09.2025
1 min.
Enttäuschung für Fans: Kabarett mit Gerd Dudenhöffer im Vogtland abgesagt
Aus dem Gerd-Dudenhöffer-Abend am Freitag in Bad Elster wird nun leider nichts.
Kurz vor knapp: Der Auftritt von „Heinz Becker“-Darsteller Gerd Dudenhöffer in Bad Elster kann nicht stattfinden. Was zum Ersatztermin bekannt ist.
Jakob Nützler
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
