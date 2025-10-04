Ben Becker beschließt 25. Chursächsische Festspiele in Bad Elster

Einen beeindruckenden Text bringt Ben Becker mit nach Bad Elster. Die Chursachsen versprechen „ein Schauspiel-Erlebnis von radikaler Intensität“.

Am Sonntag gehen die 25. Chursächsischen Festspiele im König-Albert-Theater Bad Elster zu Ende - mit dem bekannten Bühnen- und Filmschauspieler Ben Becker. „Todesduell“ heißt das intensive Theaterstück. Die Chursächsische Veranstaltungsgesellschaft verspricht ein Schauspiel-Erlebnis von radikaler Intensität: „Mit ,Todesduell‘ bringt...