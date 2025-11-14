Beschlossen: Zum Weihnachtsmarkt in Oelsnitz dürfen die Geschäfte öffnen

Zum Weihnachtsmarkt-Sonntag in Oelsnitz am 7. Dezember ist verkaufsoffen.

Am zweiten Advent dürfen die Läden in Oelsnitz öffnen. Das beschloss der Stadtrat während seiner Sitzung am Mittwoch. Mittels Rechtsverordnung dürfen Kommunalparlamente Ausnahmen zu den Regelungen des Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes bestimmen. Der 7. Dezember biete sich dafür an, weil in Oelsnitz am zweiten Adventswochenende traditionell...