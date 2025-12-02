Besonderes Meisterprojekt im Vogtland: Sie hauchte einer Streuobstwiese wieder Leben ein

Die angehende Forstwirtschaftsmeisterin Lisa-Marie Gräser hat im Revier Bad Elster eine historische Streuobstwiese fachgerecht aufgewertet.

Meisterstücke gibt es nicht nur im Handwerk, sondern auch im Forst. Hier werden sie als Projekt umgesetzt. Ein besonderes hat die angehende Forstwirtschaftsmeisterin Lisa-Marie Gräser im Revier Bad Elster unweit der Schanzen verwirklicht. Die junge Frau hauchte einer historischen Streuobstwiese fachgerecht wieder Leben ein.