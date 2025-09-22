Betrüger ergaunern im Oberen Vogtland hohe Geldsummen

Opfer war eine Rentnerin in Adorf. Unbekannte hatten sie über Geldanlagen beraten und dann abkassiert.

Eine Frau in Adorf wurde in den vergangenen Wochen mit betrügerischen Maschen um ihr Erspartes gebracht. Darauf machte jetzt die Polizei aufmerksam. Wie sie berichtete, berieten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige am Telefon eine Rentnerin über Geldanlagen und überzeugten sie, in Bitcoins zu investieren. In der Folge überwies die Frau...