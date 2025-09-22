Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ist derzeit mit einem Betrugsfall im Oberen Vogtland beschäftigt.
Die Polizei ist derzeit mit einem Betrugsfall im Oberen Vogtland beschäftigt.
Oberes Vogtland
Betrüger ergaunern im Oberen Vogtland hohe Geldsummen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Opfer war eine Rentnerin in Adorf. Unbekannte hatten sie über Geldanlagen beraten und dann abkassiert.

Eine Frau in Adorf wurde in den vergangenen Wochen mit betrügerischen Maschen um ihr Erspartes gebracht. Darauf machte jetzt die Polizei aufmerksam. Wie sie berichtete, berieten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige am Telefon eine Rentnerin über Geldanlagen und überzeugten sie, in Bitcoins zu investieren. In der Folge überwies die Frau...
