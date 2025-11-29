Betrunkener Mann in Hof krankenhausreif geprügelt - Polizei sucht Zeugen

Die Hofer Polizei sucht nach einem unbekannten Gewalttäter, der sein Opfer Freitagabend krankenhausreif geprügelt hat.

Am Freitag, 22.45 Uhr, meldete eine Frau, dass auf dem Gehweg vor der Taxizentrale in der Hofer Uferstraße ein Mann zusammengebrochen ist. Polizei und Rettungsdienst stellten bei dem 21-jährigen Ukrainer Gesichtsverletzungen fest. Die Verständigung war wegen der Sprachbarriere und der erheblichen Alkoholisierung des Mannes schwierig, so die...