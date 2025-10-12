Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bevölkerungsschutz in Krisenzeiten: Warum der Vogtlandkreis das heikle Thema auf die lange Bank geschoben hat

Das Brand- und Katastrophenschutzzentrum des Vogtlandkreises in Eich ist seit Mitte September in Betrieb. Unterdessen ist die Planung des Bevölkerungsschutzes bislang nicht vorgestellt worden.
Bild: David Rötzschke
Das Brand- und Katastrophenschutzzentrum des Vogtlandkreises in Eich ist seit Mitte September in Betrieb. Unterdessen ist die Planung des Bevölkerungsschutzes bislang nicht vorgestellt worden.
Das Brand- und Katastrophenschutzzentrum des Vogtlandkreises in Eich ist seit Mitte September in Betrieb. Unterdessen ist die Planung des Bevölkerungsschutzes bislang nicht vorgestellt worden. Bild: David Rötzschke
Oberes Vogtland
Bevölkerungsschutz in Krisenzeiten: Warum der Vogtlandkreis das heikle Thema auf die lange Bank geschoben hat
Von Ulrich Riedel
Zur Eröffnung des Brand- und Katastrophenschutzzentrums in Eich hätte das Präsentieren der regionalen Planungen perfekt gepasst. Doch dazu kam es nicht. Die Gründe für das Zögern der hiesigen Katastrophenschützer.

Von einem großen öffentlichen Interesse begleitet war der Start des Brand- und Katastrophenschutzzentrums für den Vogtlandkreis Mitte September in Eich. Zur offiziellen Eröffnung kam Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ins Vogtland, danach wurde der knapp 14 Millionen Euro teure Neubau mit einem Volksfest gefeiert. In dem...
Mehr Artikel