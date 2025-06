Bitter für Stefanie Hertel: Warum ihr Open-Air in Klingenthal nicht zog

Keine 1000 Fans waren am Samstag zum Event in die Vogtland-Arena gekommen. Was mögliche Gründe dafür waren - ein Kommentar.

Eine gelungene Ausstellung in Oelsnitz und ein schwieriges Open-Air in Klingenthal: Die Bilanz des Jubiläumswochenendes von Stefanie Hertel fällt zwiegespalten aus. Vor allem die Publikumsresonanz in der Vogtland-Arena ließ aufhorchen. Mag die Stimmung auch noch so gut gewesen sein: Wenn keine 1000 Fans kommen, ist das angesichts des großen...