Talsperre Pirk: Anfang August bemerkten Badegäste eine Grünfärbung vor allem in Buchten. Bild: Liebner/Archiv
Talsperre Pirk: Anfang August bemerkten Badegäste eine Grünfärbung vor allem in Buchten. Bild: Liebner/Archiv
Oberes Vogtland
Blaualgen-Befall bestätigt: Warnung vor Baden in Talsperre Pirk
Redakteur
Von Ronny Hager
Im Stausee hat sich am Montagnachmittag der Verdacht auf Blaualgen-Befall bestätigt. Auch in der Bleilochtalsperre in Ostthüringen sollten Besucher nicht baden, so die Fachbehörde.

Beim Baden in der Talsperre Pirk besteht ein Gesundheitsrisiko durch eine erhöhte Konzentration von schädlichen Blaualgen. Wie das Landratsamt des Vogtlandkreises am Montagnachmittag erklärte, hat sich im Stausee der Verdacht auf Blaualgen-Befall bestätigt. Das Gesundheitsamt rät daher dringend vom Baden im Stausee ab. Auch auf Wassersport...
