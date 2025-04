Brand in leerstehendem Gebäude in Tannenbergstahl

In der Gemeinde Muldenhammer gab es am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz.

Feuerwehreinsatz nahe Tannenbergsthal: Aus bisher ungeklärter Ursache hat es in einem abgelegenen Einfamilienhaus in Richtung Schneckenstein am Freitagabend gebrannt. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnten Passanten mit einem Feuerlöscher einen Teil des Brandes löschen, informiert die Feuerwehr Muldenhammer bei Facebook. Weitere...