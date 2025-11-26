Brand mit sieben Vermissten: Feuerwehren im Vogtland üben Katastrophen-Szenario

Vor einer kniffligen Situation standen 50 Feuerwehrleute aus Eichigt sowie Adorf und Ortsteilen auf dem Betriebshof in Bergen. Um was es dabei ging.

Einen schwierigen Einsatz haben 50 Feuerwehrleute aus Adorf, Eichigt, Gettengrün, Leubetha, Freiberg und Remtengrün geprobt. Zur Jahresabschlussübung auf dem Betriebshof von HSR Vogtlandbus Touristik an der Freiberger Straße in Bergen wurde ein Brand angenommen. Gemeldet wurde eine stark verrauchte Garage mit sieben Vermissten und einer unter...