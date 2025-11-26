Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zur Übung trafen sich Feuerwehrleute aus Eichigt, Adorf und Ortsteilen in Bergen.
Zur Übung trafen sich Feuerwehrleute aus Eichigt, Adorf und Ortsteilen in Bergen. Bild: Symbolfoto: Haertelpress
Zur Übung trafen sich Feuerwehrleute aus Eichigt, Adorf und Ortsteilen in Bergen.
Zur Übung trafen sich Feuerwehrleute aus Eichigt, Adorf und Ortsteilen in Bergen. Bild: Symbolfoto: Haertelpress
Oberes Vogtland
Brand mit sieben Vermissten: Feuerwehren im Vogtland üben Katastrophen-Szenario
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einer kniffligen Situation standen 50 Feuerwehrleute aus Eichigt sowie Adorf und Ortsteilen auf dem Betriebshof in Bergen. Um was es dabei ging.

Einen schwierigen Einsatz haben 50 Feuerwehrleute aus Adorf, Eichigt, Gettengrün, Leubetha, Freiberg und Remtengrün geprobt. Zur Jahresabschlussübung auf dem Betriebshof von HSR Vogtlandbus Touristik an der Freiberger Straße in Bergen wurde ein Brand angenommen. Gemeldet wurde eine stark verrauchte Garage mit sieben Vermissten und einer unter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
4 min.
Tauschen statt Wegwerfen: Bushäuschen im Vogtland wird zum Kleidereck
In der Bushaltestelle in Bergen wurde jetzt eine Kleiderecke eingerichtet. Silvia Seerig kümmert sich regelmäßig um den Bestand.
In der Bushaltestelle von Bergen in der Gemeinde Eichigt kann man jetzt gut erhaltene Kleidungsstücke tauschen. Wie es zu der Idee kam und was der Haltepunkt noch zu bieten hat.
Christian Schubert
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
07.10.2025
4 min.
Schönstes Vogtland-Dorf: Wir sind Sieger der Herzen
Den Bergener Stand bedachte Sachsens Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar (im Bild links) mit viel Lob. Bei den Preisen ging das Vogtland-Dorf leer aus.
Beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erntete der Eichigter Ortsteil Bergen viele Komplimente und Besucher, aber keinen Preis. Dafür setzte Bergen bislang unbekannte Akzente.
Ronny Hager
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
12:44 Uhr
3 min.
AfD-Debatte: Rossmann verlässt Familienunternehmer-Verband
Rossmann kündigt die Mitgliedschaft im Verband.
Der Verband der Familienunternehmer öffnet sich für Gespräche mit der AfD. Einige Mitgliedsunternehmen äußern deutliche Kritik. Rossmann zieht Konsequenzen.
Mehr Artikel