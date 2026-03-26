Der Musiker der Big Band ist im Alter von 74 Jahren verstorben.

Die Brass Socks trauern um Jochen Scheffler. Er ist am 14. März im Alter von 74 Jahren verstorben. Vorstand Ulrich Schimmack: „Jochen war über viele Jahre ein wertvolles Mitglied der Brass Socks. Als leidenschaftlicher Saxophonist prägte er mit seinem warmen Ton und seiner ruhigen, verlässlichen Art unseren Klang und unser Miteinander....