Breit aufgestellt und mit sozialem Herz: Wie ein Familienbetrieb im Vogtland durch die Zeiten steuert

Oberes Vogtland
Der Werkzeugbau Windisch in Zwota feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen. Sandra Uebel leitet das Unternehmen in vierter Generation. Welche Herausforderungen in diesen Tagen zu meistern sind.
Der Werkzeugbau Windisch ist aus der Zwotaer Ortsmitte nicht wegzudenken. Seit 130 Jahren ist das Familienunternehmen nicht nur Partner für Firmen in Sachen Teile-Produktion. Es ist auch Partner von Vereinen, Institutionen und der Stadt durch das gesellschaftliche Engagement seiner Geschäftsführerin Sandra Uebel - zum Beispiel für die Kita...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.