Bürgermeisterwahl am Geburtstag: Rico Schmidt ist einziger Kandidat in Adorf

Wenn in drei Monaten in Adorf und seinen Ortsteilen gewählt wird, steht nur der parteilose Amtsinhaber auf dem Stimmzettel. Was aber zu beachten ist.

Für die Bürgermeisterwahl am 25. Mai in Adorf hat nur der parteilose Amtsinhaber Rico Schmidt seinen Hut in den Ring geworfen. Darüber hat die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Hauptamtsleiterin Antje Goßler, informiert. Der Wahlsonntag fällt mit dem 49. Geburtstag des Stadtoberhaupts zusammen. Rico Schmidt ist seit 14 Jahren Chef im...