Bürgermeisterwahl in Adorf: Warum der Platzhirsch Ansporn braucht

Am Sonntag wählen die Einwohner der Kleinstadt und ihrer Ortsteile den Chef im Rathaus. Der parteilose Amtsinhaber Rico Schmidt ist der einzige Bewerber. Was treibt ihn nach 14 Jahren im Amt noch an?

Stell dir vor: Es ist Wahl und keiner geht hin. Ganz so krass wird es am Sonntag in Adorf nicht, wenn der Bürgermeister gewählt wird. Aber Rico Schmidt spürt, dass viele die Wahl nicht auf dem Schirm haben. „Muss denn überhaupt gewählt werden? Da bist doch bloß du. Du wirst es doch sowieso": Solche Worte hörte der Rathaus-Chef zuletzt....