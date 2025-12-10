MENÜ
Renate Sänger und ihr Mann Helmut brachten als Erste einen Betrag in die Bürgerstiftung ein.
Renate Sänger und ihr Mann Helmut brachten als Erste einen Betrag in die Bürgerstiftung ein. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Bürgerstiftung Klingenthal: 15 Stifter von erstem Tag an dabei
Von Eckhard Sommer
Die Bürgerstiftung Klingenthal hat ihre Arbeit aufgenommen. Am Montagabend wurde die Stiftungsurkunde im Rathaus überreicht.

Die Bürgerstiftung Klingenthal kann loslegen: Stolz und Freude herrschten am Montagabend im Rathaus, als die Stiftungsurkunde übergeben wurde. Auf ihr sind 15 Namen vermerkt, von jenen, die bis zum 30. November einen Beitrag in die Stiftung eingebracht haben. Die Grunddotierung der Stiftung in Höhe von 10.000 Euro stammt von der Sparkasse (je 1...
