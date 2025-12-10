Bürgerstiftung Klingenthal: 15 Stifter von erstem Tag an dabei

Oberes Vogtland
Die Bürgerstiftung Klingenthal hat ihre Arbeit aufgenommen. Am Montagabend wurde die Stiftungsurkunde im Rathaus überreicht.
Die Bürgerstiftung Klingenthal kann loslegen: Stolz und Freude herrschten am Montagabend im Rathaus, als die Stiftungsurkunde übergeben wurde. Auf ihr sind 15 Namen vermerkt, von jenen, die bis zum 30. November einen Beitrag in die Stiftung eingebracht haben. Die Grunddotierung der Stiftung in Höhe von 10.000 Euro stammt von der Sparkasse (je 1...
