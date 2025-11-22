Bürgerwünsche erfüllen: Bad Brambach sahnt doppelt ab

Aus dem Kommunalen Bürgerbudget erhält Sachsens südlichste Gemeinde zweimal Geld. Für welche Zwecke es eingesetzt wird.

Es sind keine hoch spektakulären Summen, aber im Rathaus Bad Brambach ist die Freude groß: Der Kurort hat aus dem Fördertopf Kommunales Bürgerbudget zweimal 1000 Euro erhalten. Darüber hat Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) informiert. Mit dem Geld kann auf Wünsche von Bad Brambacher Bürgern eingegangen werden. So werden 1000 Euro...