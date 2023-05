Bundesrat beschließt Sachsen-Antrag

Berlin/Markneukirchen.

Auf Initiative des Freistaates Sachsen hat der Bundesrat am Freitag einen Plenarantrag beschlossen, der auf eine Überarbeitung der EU-Richtlinie für Blei-Grenzwerte abzielt. Der sächsische Wirtschafts- und Arbeitsminister und Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) signalisiert zwar seine ausdrückliche Unterstützung für einen verbesserten Arbeitsschutz, warnt jedoch zugleich vor drastischen Folgen für den Musikinstrumentenbau im Freistaat: "Blei kann negative Folgen für die menschliche Gesundheit haben. Deswegen ist es richtig, dass mit dem Vorschlag der Kommission die geltenden Grenzwerte für Blei überarbeitet werden. Leider geht der Vorschlag zu weit. Statt die Sicherheit und den Gesundheitsschutz zu verbessern, führen die Änderungen zu einer Bedrohung bestehender Arbeitsplätze", so Dulig in einer Information des Wirtschaftsministeriums. In Bezug auf Blei schlägt die Kommission vor, bereits bestehende Grenzwerte aufgrund neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse deutlich zu verschärfen. Blei ist im Musikinstrumentenbau ein unverzichtbarer Bestandteil. Es ist Ausgangsmaterial für den Bau von Blechblasinstrumenten wie Trompeten oder Hörner. Betriebe im Musikwinkel sehen sich bei einem Bleiverbot im internationalen Wettbewerb benachteiligt. (tb)