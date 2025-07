Bundesstraße im Vogtland: Deshalb ging der Bau viel schneller als geplant voran

Die B 283 in Zwota wird am Dienstag deutlich früher als geplant wieder für den Verkehr freigegeben. Was seit Anfang April neben der abschnittsweisen Sanierung der Fahrbahn auch noch gebaut wurde.

Eine Baustelle im Vogtland, die viel früher fertig ist als geplant - auch das gibt es. Dazu gehört die B 283 in der Ortsdurchfahrt Zwota. Sie wird bereits am 22. Juli mittags wieder für den Verkehr freigegeben - und damit deutlich vor dem geplanten Bauende am 8. August. Wie kam es dazu? Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr als Bauherr hat... Eine Baustelle im Vogtland, die viel früher fertig ist als geplant - auch das gibt es. Dazu gehört die B 283 in der Ortsdurchfahrt Zwota. Sie wird bereits am 22. Juli mittags wieder für den Verkehr freigegeben - und damit deutlich vor dem geplanten Bauende am 8. August. Wie kam es dazu? Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr als Bauherr hat...