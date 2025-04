Bundesstraße im Vogtland dicht: Wie kommen Retter trotzdem schnell ans Ziel?

Wegen der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt wird in Zwota ein neuer Rettungsplan benötigt. Damit dieser funktioniert, braucht es Hilfe von allen Seiten.

Bauarbeiten an einer Bundesstraße bereiten immer logistische Probleme - vor allem auch für Rettungsdienste. Am schwierigsten ist es, wenn - wie aktuell in Zwota - innerorts unter Vollsperrung gebaut wird. Bis August wird an der B 283 gearbeitet. Die Sanierung der Bundesstraße erfolgt in vier Bauabschnitten, die wiederum in mehrere...