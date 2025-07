Bundesstraße im Vogtland wird vorzeitig freigegeben

Die Bauarbeiten in Zwota enden zweieinhalb Wochen vor dem geplanten Endtermin. Ab wann der Verkehr an einer wichtigen Kreuzung wieder rollen kann.

Gute Nachrichten für Autofahrer und Baustellen-Anlieger im oberen Vogtland: Die Großbaumaßnahme an der B 283 in Zwota endet zweieinhalb Wochen vor dem geplanten Endtermin 8. August. Die Verkehrsfreigabe inklusive der Kreuzung am Hammerplatz ist am Dienstag, 22. Juli, gegen Mittag vorgesehen, teilte Corinna Saring, Sprecherin des Landesamtes...