Bus in Wildunfall verwickelt: Zwei Menschen im Vogtland verletzt

Der Wildunfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag. Dabei wurden auch Businsassen verletzt.

Einen schweren Wildunfall hat es am Wochenende im Oberen Vogtland im Bereich von Zwota gegeben. Wie die Polizei berichtete, war dabei ein Bus mit einer Hirschkuh zusammengestoßen, zwei Businsassen wurden bei der Kollision verletzt. Der Unfall hatte sich in der Nacht zum Sonntag ereignet, als der Bus gegen 1.20 Uhr auf der Markneukirchner Straße...