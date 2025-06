Cello-Klänge bei Adorfer Musikschulkonzert

Zum Schuljahresabschluss an der Musikschule Adorf gibt es am Mittwoch in der Aula der Zentralschule kein Programm wie gewohnt.

In Adorf gestaltet sich das Musikschul-Abschlusskonzert am Mittwoch anders als von vielen vergleichbaren Konzerten gewohnt. Mit Laurentien Weller stellt sich im Fach Violoncello eine langjährige Schülerin der Aufgabe, ihr komplettes Prüfungsprogramm der Oberstufe nach den Regeln des Verbandes deutscher Musikschulen öffentlich aufzuführen. Vor... In Adorf gestaltet sich das Musikschul-Abschlusskonzert am Mittwoch anders als von vielen vergleichbaren Konzerten gewohnt. Mit Laurentien Weller stellt sich im Fach Violoncello eine langjährige Schülerin der Aufgabe, ihr komplettes Prüfungsprogramm der Oberstufe nach den Regeln des Verbandes deutscher Musikschulen öffentlich aufzuführen. Vor...