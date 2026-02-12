MENÜ
Das Stück „Auf der Brautschau“ zur Kirmes Breitenfeld wurde über „Klangbrücke“ gefördert.
Das Stück „Auf der Brautschau“ zur Kirmes Breitenfeld wurde über „Klangbrücke“ gefördert.
Oberes Vogtland
Chance für viele oder „Honigfalle“: Zoff um Förderprogramm in Markneukirchen
Redakteur
Von Ronny Hager
Das gemeinsame Projekt „Klangbrücke“ von Klingenthal und Markneukirchen aus dem Bundesfördertopf „Demokratie leben“ ruft auch Kritiker hervor. Eine klare Ratsmehrheit sieht aber Vorteile überwiegen.

Die Stadt Markneukirchen will das Projekt „Klangbrücke“ mit Klingenthal bis 2032 führen. Das hat eine Ratsmehrheit von 14 Stimmen gegen fünfmal Nein von AfD und CDU entschieden. Die Klangbrücke ist der lokale Ableger des Bundesförderprogramms „Demokratie leben“. Es soll unter Regie des Sozialwerks Vogtland eine unkomplizierte...
