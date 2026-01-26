MENÜ
Henning Scharch, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Vogtland.
Henning Scharch, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Vogtland.
Oberes Vogtland
Chef informiert: Wasserrohr im Vogtland gebrochen
Redakteur
Von Ronny Hager
Auf dem Trockenen saßen am Sonntag Einwohner in der Gemeinde Bösenbrunn. An der Verbindungsleitung zwischen zwei Orten war es zu einem Defekt gekommen.

Ohne Wasser standen am Sonntag Einwohner der Gemeinde Bösenbrunn da. Zwischen Bösenbrunn und Schönbrunn war ein Wasserrohr gebrochen. Ab etwa 13 Uhr war der Bereitschaftsdienst des Zweckverbandes Wasser Abwasser Vogtland (Zwav) vor Ort, so Zwav-Geschäftsführer Henning Scharch auf „Freie Presse“-Anfrage. Nachdem die Schadstelle gefunden...
