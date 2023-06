Circus Renado bis Sonntag in Oelsnitz

Oelsnitz.

Der Circus Renado macht bis zum morgigen Sonntag in Oelsnitz auf dem Platz an der Elsterwiese (Bahnhofstraße, vor der Brücke Richtung Bahnhof) Station. Vorstellungen im beheizten Zelt finden am Samstag, 16 Uhr und am Sonntag, 11 Uhr statt. Während der Pausen wird Ponyreiten angeboten. Infos unter Telefon 0172 5666551. (hagr)