Country-Legende Tom Astor sorgt für Western-Atmosphäre im Vogtland

Die Behrendt-Party in Zwota lockte am Wochenende trotz der Hitze scharenweise Besucher an, die vor allem Tom Astor bejubelten.

Landrat Thomas Hennig erwies sich mal wieder als Witzbold: „Eigentlich sollte Tom Astor auftreten und jetzt steht hier ein anderer Tom. Ich mache eine zweistündige Lesung über Kräuter", rief er ins Publikum und wurde dafür wenigstens nicht ausgebuht.