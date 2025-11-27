Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit 2,44 Promille wurde in Oelsnitz eine Frau aus dem Verkehr gezogen.
Mit 2,44 Promille wurde in Oelsnitz eine Frau aus dem Verkehr gezogen. Bild: Soeren Stache/dpa
Mit 2,44 Promille wurde in Oelsnitz eine Frau aus dem Verkehr gezogen.
Mit 2,44 Promille wurde in Oelsnitz eine Frau aus dem Verkehr gezogen. Bild: Soeren Stache/dpa
Oberes Vogtland
Couragierter Vogtländer stoppt Alkoholfahrt: Frau mit 2,44 Promille gestellt
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Oelsnitz stoppte ein Zeuge eine stark alkoholisierte Autofahrerin.

Ein couragierter Vogtländer hat am Mittwochmittag in Oelsnitz eine stark alkoholisierte Autofahrerin gestoppt. Nach Angaben der Polizei war ein Opel-Fahrer auf der B 92 unterwegs, als ihm eine Mercedes-Fahrerin entgegenkam, die weit mittig fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Mann stark bremsen. Er wendete, verfolgte den Mercedes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
16.10.2025
1 min.
Erzgebirge: Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin
Ein Atemalkoholtest bei der Autofahrerin ergab einen Wert von 1,22 Promille.
Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag in Oelsnitz ist ein VW angehalten worden. Bei der Fahrerin nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr.
Holk Dohle
10:30 Uhr
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Warum Stürmer Sebastian Streu vor dem Wechsel sein Finnland-Netzwerk genutzt hat
Sebastian Streu (mit Tochter Emely) am Mittwoch beim Fototermin in der Geschäftsstelle der Eispiraten Crimmitschau.
Hinter dem 26-jährigen Eishockeyprofi und seiner Familie liegt eine aufregende Zeit. Der Neuzugang spricht über die Vertragsunterschrift an seinem Geburtstag, Umzugsstress für seine Tochter und das Sahnpark-Flair.
Holger Frenzel
10:23 Uhr
4 min.
Sieben Ideen für Adventsmuffel in und um Dresden
Es müssen nicht immer volle Weihnachtsmärkte sein. (Symbolbild)
Ob Sternwarte, Strickkino oder alternativer Adventskalender: Wie Dresdnerinnen und Dresdner die Vorweihnachtszeit auch abseits von Striezelmarkt und Stollen verbringen können.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
Mehr Artikel