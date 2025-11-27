Couragierter Vogtländer stoppt Alkoholfahrt: Frau mit 2,44 Promille gestellt

Oberes Vogtland
In Oelsnitz stoppte ein Zeuge eine stark alkoholisierte Autofahrerin.
Ein couragierter Vogtländer hat am Mittwochmittag in Oelsnitz eine stark alkoholisierte Autofahrerin gestoppt. Nach Angaben der Polizei war ein Opel-Fahrer auf der B 92 unterwegs, als ihm eine Mercedes-Fahrerin entgegenkam, die weit mittig fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Mann stark bremsen. Er wendete, verfolgte den Mercedes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.