Die Grundschule in Bad Brambach erhält zusätzlichen Sonnenschutz.
Die Grundschule in Bad Brambach erhält zusätzlichen Sonnenschutz.
Oberes Vogtland
Damit Kinder nicht mehr „braten“: Schule im Vogtland erhält Sonnenschutz
Von Ronny Hager
Vier weitere Fenster an der Grundschule Bad Brambach erhalten Sonnenschutz-Rollos. Das war erst anders geplant.

Wenn es die Sonne besonders gut meint, hat die Grundschule Bad Brambach ein Problem. „Die Kinder in der letzten Reihe werden tatsächlich im Sommer ,gebraten‘“, verweist Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) auf die Situation an der Ostseite des Schulgebäudes. Der Gemeinderat hat daher einstimmig entschieden, vier weitere Fenster durch die...
