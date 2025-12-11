„Dannebeimle ahputz‘n“: Stadt im Vogtland ruft zu Mitmach-Aktion

Oberes Vogtland
„Schmück mich!“ heißt es im Advent in Adorf. Dabei sollen die Bäume auf dem Marktplatz ausstaffiert werden.
Die Adventszeit hat den Adorfer Marktplatz erfasst - doch neben dem heimeligen Licht sind es auf „angeputzte Dannebeimle“, die die besondere Stimmung im Dezember verkörpern. Daher ruft die Stadt wieder zur Mitmachaktion „Schmück mich!“ Familien, Vereine, Geschäftsinhaber, Schulklassen, Freundeskreise... alle sind angesprochen, in Kisten...
