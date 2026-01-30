„Das geht nur mit Liebe“: Wie im Vogtland eine Familie und ein Freundeskreis einen Lift am Leben halten

Oberes Vogtland
Der Skilift Jägerstraße in Klingenthal hat an diesem Wochenende wieder geöffnet. Die Betreiber-Familie Wunderlich und eine Truppe von zehn Leuten halten die 40 Jahre alte Anlage in Schuss.
Ab auf die Piste: Der Skilift an der Klingenthaler Jägerstraße hat dank des Neuschnees an diesem Wochenende wieder geöffnet. Am zweiten Januarwochenende hatte die circa 350 Meter lange Piste erstmals seit Dezember 2023 wieder offen.
