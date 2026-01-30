MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Oberes Vogtland
  • |

  • „Das geht nur mit Liebe“: Wie im Vogtland eine Familie und ein Freundeskreis einen Lift am Leben halten

Skilift-Betreiber Marco Wunderlich (rechts) und Freunde genießen jede Sekunde am Hang an der Jägerstraße.
Skilift-Betreiber Marco Wunderlich (rechts) und Freunde genießen jede Sekunde am Hang an der Jägerstraße. Bild: Johannes Schmidt
Tillmann Wunderlich, der Sohn von Marco und Isabel Wunderlich, legt sich mächtig ins Zeug, um den Skifahrern beste Pistenbedingungen zu bieten.
Tillmann Wunderlich, der Sohn von Marco und Isabel Wunderlich, legt sich mächtig ins Zeug, um den Skifahrern beste Pistenbedingungen zu bieten. Bild: Johannes Schmidt
Der Skilift an der Jägerstraße in Klingenthal mit seiner 350 Meter langen Piste.
Der Skilift an der Jägerstraße in Klingenthal mit seiner 350 Meter langen Piste. Bild: Johannes Schmidt
Skilift-Betreiber Marco Wunderlich (rechts) und Freunde genießen jede Sekunde am Hang an der Jägerstraße.
Skilift-Betreiber Marco Wunderlich (rechts) und Freunde genießen jede Sekunde am Hang an der Jägerstraße. Bild: Johannes Schmidt
Tillmann Wunderlich, der Sohn von Marco und Isabel Wunderlich, legt sich mächtig ins Zeug, um den Skifahrern beste Pistenbedingungen zu bieten.
Tillmann Wunderlich, der Sohn von Marco und Isabel Wunderlich, legt sich mächtig ins Zeug, um den Skifahrern beste Pistenbedingungen zu bieten. Bild: Johannes Schmidt
Der Skilift an der Jägerstraße in Klingenthal mit seiner 350 Meter langen Piste.
Der Skilift an der Jägerstraße in Klingenthal mit seiner 350 Meter langen Piste. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
„Das geht nur mit Liebe“: Wie im Vogtland eine Familie und ein Freundeskreis einen Lift am Leben halten
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Skilift Jägerstraße in Klingenthal hat an diesem Wochenende wieder geöffnet. Die Betreiber-Familie Wunderlich und eine Truppe von zehn Leuten halten die 40 Jahre alte Anlage in Schuss.

Ab auf die Piste: Der Skilift an der Klingenthaler Jägerstraße hat dank des Neuschnees an diesem Wochenende wieder geöffnet. Am zweiten Januarwochenende hatte die circa 350 Meter lange Piste erstmals seit Dezember 2023 wieder offen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.01.2026
9 min.
Abseits vom Fichtelberg: Diese 26 Skilifte im Erzgebirge sollten Sie kennen – mit Preisen, Zeiten, Einkehr-Tipps
Skifahrer und Snowboarder sind auf der Piste in der Skiarena Eibenstock unterwegs. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
Jürgen Freitag, Katja Lippmann-Wagner
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
10.01.2026
2 min.
Wintersport im Oberen Vogtland: Das geht an diesem Wochenende
Es ist angerichtet: Die Pisten am Erlbacher Kegelberg warten auf Skifahrer.
Wie sind die aktuellen Bedingungen in den Wintersportgebieten Schöneck, Erlbach, Klingenthal und Muldenhammer? Ein Überblick.
Tino Beyer
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
18:00 Uhr
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
Mehr Artikel