„Das hat sich richtig gut angefühlt“ - DSDS-Sängerin Sophia lässt in Oelsnitz Herzen höherschlagen: So war das Konzert der aufstrebenden Künstlerin im Vogtland

Die Künstlerin Sophia trat am Freitag auf Schloss Voigtsberg auf. Was Fans zu der Show sagen und warum der Abend zeigte, dass trendige Veranstaltungen hier funktionieren können.

Besucher, die sich in den Armen liegen, zahlreiche Kinder mit selbst gestalteten Fan-Schildern und beste Stimmung bis zum Schluss - das Konzert von Popsängerin Sophia auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz holte am Freitagabend alle Besucher unterschiedlichen Alters ab. Ob emotional berührend oder voller Party-Laune, die 30-Jährige wusste genau,...