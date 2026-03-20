„Das ist eben Feuerwehr“: Wie ein Großbrand im Vogtland die Jubiläumsfete einer Feuerwehr durchkreuzte

Oberes Vogtland
Das 150-jährige Bestehen der freiwilligen Feuerwehr Bösenbrunn fiel 2025 mit einem der größten Brand-Einsätze des Jahres im Vogtland zusammen. Nicht das einzige Thema, das zur Bilanz die Feuerwehrleute bewegt.
Alles war angerichtet zum großen Feuerwehr-Jubiläum in Bösenbrunn - aber es kam anders: Wenige Stunden, bevor die 150-Jahr-Feier mit Gaudi-Staffel und befreundeten Wehren gefeiert werden sollte, verhieß eine riesige Rauchsäule am Horizont nichts Gutes. Es war am 21. Juni, der Großbrand der Haagmühle bei Wiedersberg - und hier waren bis in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.