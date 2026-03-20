MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Oberes Vogtland
  • |

  • „Das ist eben Feuerwehr“: Wie ein Großbrand im Vogtland die Jubiläumsfete einer Feuerwehr durchkreuzte

Zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Bösenbrunn gab es eine Gaudi-Staffel.
Zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Bösenbrunn gab es eine Gaudi-Staffel. Foto: Ronny Hager
Zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Bösenbrunn gab es eine Gaudi-Staffel.
Zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Bösenbrunn gab es eine Gaudi-Staffel. Foto: Ronny Hager
Oberes Vogtland
„Das ist eben Feuerwehr“: Wie ein Großbrand im Vogtland die Jubiläumsfete einer Feuerwehr durchkreuzte
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das 150-jährige Bestehen der freiwilligen Feuerwehr Bösenbrunn fiel 2025 mit einem der größten Brand-Einsätze des Jahres im Vogtland zusammen. Nicht das einzige Thema, das zur Bilanz die Feuerwehrleute bewegt.

Alles war angerichtet zum großen Feuerwehr-Jubiläum in Bösenbrunn - aber es kam anders: Wenige Stunden, bevor die 150-Jahr-Feier mit Gaudi-Staffel und befreundeten Wehren gefeiert werden sollte, verhieß eine riesige Rauchsäule am Horizont nichts Gutes. Es war am 21. Juni, der Großbrand der Haagmühle bei Wiedersberg - und hier waren bis in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:32 Uhr
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
12:43 Uhr
1 min.
Haftbefehle, Drogen, Auto-Klau – Bilanz des Fahndungstags
Insgesamt kamen zwölf Menschen ins Gefängnis. (Symbolbild)
Drogen am Steuer, gestohlene Autos und per Haftbefehl gesuchte Menschen: Was die Polizei beim Kontroll- und Fahndungstag in Sachsen alles feststellte.
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
10.03.2026
3 min.
Diese Feuerwehr im Vogtland wird immer jünger - es liegt auch an einem alten Hasen
Für 60 Jahre Feuerwehrdienst wurde Bernd Taubert (links) von Wolfgang Jahn (rechts) geehrt.
Bernd Taubert wurde in Bobenneukirchen für 60 Jahre in der freiwilligen Feuerwehr geehrt. Als Wehrleiter bis 2012 legte er die Basis für eine aktive Wehr mit niedrigem Altersdurchschnitt.
Ronny Hager
17.03.2026
2 min.
Dorf im Vogtland schließt Partnerschaft mit fränkischem Ort
Das Rittergut Bösenbrunn: künftig wieder Sitz der Gemeindeverwaltung.
Bösenbrunn und Windelsbach gehen einen Vertrag ein. Der Inhalt sorgte im Bösenbrunner Rat aber für Gesprächsstoff und Änderungswünsche.
Ronny Hager
12:46 Uhr
2 min.
Leipziger Buchmesse: Großer Andrang bei Vajona-Verlag aus dem Vogtland
Am Stand des Vajona-Verlages herrschte kurz nach Öffnung der Leipziger Buchmesse Gedränge.
Am Stand von Vajona aus Oelsnitz bildeten sich am Donnerstag gleich nach Eröffnung der Leipziger Buchmesse lange Schlangen. In Oelsnitz steht das neue Verlagsgebäude kurz vor der Eröffnung.
Ronny Hager
Mehr Artikel