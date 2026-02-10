MENÜ
Oberes Vogtland
„Das kann nur ein Witz sein“: Bad Brambacher Räte hadern mit Zeitplan zu Bäder-Ehe
Von Ronny Hager
Die Wochen der Entscheidung stehen bevor: Führen die Verhandlungen über eine Eingemeindung Bad Brambachs nach Bad Elster zu Bürgerentscheiden? Es drängen Fristen - Mitte März müsste alles stehen.

Eher selten entzündet sich eine Debatte, wenn es um den Sitzungsplan eines Stadt- oder Gemeinderates geht. In Bad Brambach ist das jetzt passiert. Als es um die Termine der Ratssitzungen und Einwohnerversammlungen ging, schien manchem Abgeordneten aufzugehen, in welch zeitlichem Korsett man steckt. Grund: die mögliche Eingemeindung Bad Brambachs...
