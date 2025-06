Oberes Vogtland 11.06.2025

Das lockt am Wochenende: Stadtfest in Klingenthal, Jubiläen in Posseck und Eichigt, Premiere in Zwota

Jede Menge Angebote für Besucher gibt es am Oberen Vogtland: Auch die Tage der offenen Tür im Bahnbetriebswerk Adorf oder große Feste in der Oelsnitzer Siedlung und 50 Jahre Marienstift gehören dazu. Ortsjubiläum: Das Fest 700 Jahre Posseck erreicht am Samstag den Höhepunkt - mit dem Festtag am Sportplatz. Ab 13 Uhr ist Familiennachmittag, 15 Uhr spielen Schalmeien. Es gibt Klettern, Schminken, Hüpfburg, Torwand, Ponyreiten, Basteln, Ausstellung von Miniaturhäusern, Tierschau. 20 Uhr spielt Karo, das Männerballett des TCC Triebel tritt... Ortsjubiläum: Das Fest 700 Jahre Posseck erreicht am Samstag den Höhepunkt - mit dem Festtag am Sportplatz. Ab 13 Uhr ist Familiennachmittag, 15 Uhr spielen Schalmeien. Es gibt Klettern, Schminken, Hüpfburg, Torwand, Ponyreiten, Basteln, Ausstellung von Miniaturhäusern, Tierschau. 20 Uhr spielt Karo, das Männerballett des TCC Triebel tritt... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden