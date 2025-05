Das Naturtheater Bad Elster als Beat-Tempel: So lief der Saisonauftakt mit Glasperlenspiel

Ein elektrifizierendes Konzert gab es zum Start in die Sommersaison im Naturtheater Bad Elster. Das Elektro-Pop-Duo Glasperlenspiel ließ das Publikum tanzen. 26 weitere Konzerte stehen in diesem Sommer an.

Was war das für ein Auftakt in die Sommersaison! Mit viel Wumms und fetten Beats verwandelte das deutsche Pop-Duo Glasperlenspiel das Naturtheater Bad Elster in ein Tollhaus. Sängerin Carolin Niemczyk und Keyboarder Daniel Grunenberg lieferten ein Elektro-Pop-Feuerwerk der Extraklasse ab. Ihre bekannten Songs wie „Echt", „Ich bin ich",...