Mehr als 1000 Exponate können Besucher im neuen Perlmutter-Erlebnismuseum in Adorf bestaunen. Das Museum ist ab Mittwoch täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Mehr als 1000 Exponate können Besucher im neuen Perlmutter-Erlebnismuseum in Adorf bestaunen. Das Museum ist ab Mittwoch täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
„Das steht dem Vogtland gut zu Gesicht:“ So kommt Adorfs neues Perlmuttermuseum an
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist die Verbindung von alt und neu im Stadtkern fertig. Am Montag durften erste Gäste ins Haus, ab Mittwoch ist für alle offen. Die Eröffnung lief gar nicht nach Plan.

Es schüttete ohne Unterlass, doch Ansgar Schulz, Architekt des neuen Adorfer Erlebnismuseums Perlmutter, strahlt: „Das Wetter ist doch gar nicht so verkehrt. Wasser ist das zentrale Element in diesem Museum.“ Was stimmt: Ohne Wasser kein Leben, keine Flussperlmuschel, die mit dem Glanz ihrer Perlen und aus ihren Schalen geschaffenen...
