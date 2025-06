Das Vogtland ist dabei: Mehr Aufmerksamkeit für Bismarcktürme

Ein tschechischer Vorstoß rückt die Aussichtswarten in Markneukirchen, Plauen und bei Netzschkau in den Blick. Auftakt ist am Sonntag auf dem Hainberg bei Asch.

Es sind trutzige Aussichtstürme - die Denkmäler, die zur Ehre des Reichskanzlers Otto von Bismarck errichtet wurden. Ein Vorstoß aus Tschechien rückt die steinernen Kolosse in Böhmen, Franken und dem Vogtland ins Licht. Dazu gehören zehn von ihnen von Asch bis Coburg, aber auch die Türme auf dem Oberen Berg in Markneukirchen, auf dem...