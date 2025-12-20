Das Vogtland und seine Sagengestalten: Der Star und ein fast Unbekannter

Oberes Vogtland
Der Moosmann hat vor allem in der Adventszeit Hochkonjunktur - und ein Vogtländer verkörpert ihn in diesen Tagen auf Weihnachtsmärkten. Aber es gibt auch Figuren, die nur an einem Ort bekannt sind, wie ein Blick nach Schöneck zeigt.
Wenn Gert Schäfer von den Begegnungen der Menschen mit dem Moosmann erzählt, leuchten die Augen seiner Zuhörer spätestens an der Stelle, an der sich das vom Moosmann geschenkte Tannengrün in Gold verwandelt. Die meisten Geschichten vom Moosmann spielen in den waldreichen Gebieten des Oberen Vogtlands. Viele sind in Sagenbüchern festgehalten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.