Gert Schäfer ist in der Adventszeit als Moosmannerzähler im gesamten Vogtland unterwegs. Auch im Plauener Komturhof verzauberte er die Zuhörer mit seinen Geschichten.
Gert Schäfer ist in der Adventszeit als Moosmannerzähler im gesamten Vogtland unterwegs. Auch im Plauener Komturhof verzauberte er die Zuhörer mit seinen Geschichten. Bild: Ellen Liebner
Der Moosmann als Sagengestalt war auch im Auerbacher Märchenumzug am 1. Advent mit dabei.
Der Moosmann als Sagengestalt war auch im Auerbacher Märchenumzug am 1. Advent mit dabei. Bild: David Rötzschke
Der kleine Hans Rupprich, dargestellt von Achim Bangert, auf dem Schönecker Weihnachtsmarkt am ersten Advent.
Der kleine Hans Rupprich, dargestellt von Achim Bangert, auf dem Schönecker Weihnachtsmarkt am ersten Advent. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Das Vogtland und seine Sagengestalten: Der Star und ein fast Unbekannter
Von Daniela Hommel-Kreißl
Der Moosmann hat vor allem in der Adventszeit Hochkonjunktur - und ein Vogtländer verkörpert ihn in diesen Tagen auf Weihnachtsmärkten. Aber es gibt auch Figuren, die nur an einem Ort bekannt sind, wie ein Blick nach Schöneck zeigt.

Wenn Gert Schäfer von den Begegnungen der Menschen mit dem Moosmann erzählt, leuchten die Augen seiner Zuhörer spätestens an der Stelle, an der sich das vom Moosmann geschenkte Tannengrün in Gold verwandelt. Die meisten Geschichten vom Moosmann spielen in den waldreichen Gebieten des Oberen Vogtlands. Viele sind in Sagenbüchern festgehalten....
