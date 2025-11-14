Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer verdienter Bürger der Stadt Adorf wird, entscheidet der Stadtrat - hier während einer Sitzung.
Wer verdienter Bürger der Stadt Adorf wird, entscheidet der Stadtrat - hier während einer Sitzung. Bild: Christian Schubert
Wer verdienter Bürger der Stadt Adorf wird, entscheidet der Stadtrat - hier während einer Sitzung.
Wer verdienter Bürger der Stadt Adorf wird, entscheidet der Stadtrat - hier während einer Sitzung. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Debatte um Ehrenamt in Adorf: Wann zählt ein Bürger als „verdient“?
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ehrenamtlich Aktive werden in Adorf mit einem Bürgerpreis geehrt. Bis Juli jeden Jahres können Vorschläge bei der Stadt eingereicht werden. Wer ausgezeichnet wird, entscheidet der Stadtrat.

Adorfs Stadtrat wollte die Leitlinie zur Ehrung verdienter Bürger der Stadt präzisieren, musste am Ende aber aufpassen, sich nicht selbst zu viele bürokratische Fesseln anzulegen, wie Bürgermeister Rico Schmidt meinte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
3 min.
So knifflig wird die Sanierung der Adorfer Stadtmauer
Ein Blick auf die Stadtmauer hinter der St. Michaeliskirche in Adorf. Sie muss dringend saniert werden.
Ein steil abfallender Hang und eine marode Mauer stellen Adorf vor große Herausforderungen, doch der Stadtrat zeigt Entschlossenheit zur Lösung.
Daniela Hommel-Kreißl
14.11.2025
2 min.
Geheimtipp im Vogtland: Dieser neue Radweg führt über die Grenze
Der Mockelbahnradweg ist zu 80 Prozent fertiggestellt.
Auf dem acht Kilometer langen Mockelbahnradweg zwischen Adorf und Hranice sollen Einheimische und Touristen bald Landschaften und Sehenswürdigkeiten dies- und jenseits der deutsch-tschechischen Grenze erkunden.
Daniela Hommel-Kreißl
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
Mehr Artikel