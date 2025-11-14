Debatte um Ehrenamt in Adorf: Wann zählt ein Bürger als „verdient“?

Oberes Vogtland
Ehrenamtlich Aktive werden in Adorf mit einem Bürgerpreis geehrt. Bis Juli jeden Jahres können Vorschläge bei der Stadt eingereicht werden. Wer ausgezeichnet wird, entscheidet der Stadtrat.
Adorfs Stadtrat wollte die Leitlinie zur Ehrung verdienter Bürger der Stadt präzisieren, musste am Ende aber aufpassen, sich nicht selbst zu viele bürokratische Fesseln anzulegen, wie Bürgermeister Rico Schmidt meinte.
