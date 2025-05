Debatte um Sicherheit vor Oelsnitzer Oberschule: Erkenntnisse nach einem Ortstermin

Wochenlang wurde im Oelsnitzer Stadtrat das allmorgendliche Sicherheitsproblem diskutiert. Am Dienstagfrüh haben sich Stadträte und Anlieger am Karl-Marx-Platz getroffen. Was haben sie gesehen?

Nach einem frühen Vor-Ort-Termin des Oelsnitzer Stadtrates am Dienstag am Karl-Marx-Platz sollten die Diskussionen um Gefährdungssituationen während des Schulbus-Verkehrs vom Tisch sein. Wochenlang hatten die Abgeordneten zum Thema Schulweg-Sicherheit debattiert. Ab 7 Uhr schauten sie nun, wie sich die Verkehrssituation mit Schulbussen,...