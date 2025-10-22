Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Aus Peter Meinels Fischteichen sind 40 geschlechtsreife Störe und andere Fische verschwunden. Schaden: 50.000 Euro. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Aus Peter Meinels Fischteichen sind 40 geschlechtsreife Störe und andere Fische verschwunden. Schaden: 50.000 Euro. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Der mysteriöse Fall der im Vogtland verschwundenen Störe
Von Daniela Hommel-Kreißl
15 Jahre züchtete Peter Meinel aus Markneukirchen Störe für den begehrten Kaviar. Nun sind fast alle Fische weg. Die Polizei ermittelt, doch die Umstände des Diebstahls geben Rätsel auf.

Seiner Störzucht wollte sich Peter Meinel ab diesem Jahr, seinem ersten im Ruhestand, verstärkt widmen. Doch Diebe machten dem Markneukirchener einen dicken Strich durch die Rechnung. Sie stahlen die meisten seiner Kaviar-Störe aus den drei Teichen an der Wernitzgrüner Straße.
