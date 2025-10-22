Der mysteriöse Fall der im Vogtland verschwundenen Störe

15 Jahre züchtete Peter Meinel aus Markneukirchen Störe für den begehrten Kaviar. Nun sind fast alle Fische weg. Die Polizei ermittelt, doch die Umstände des Diebstahls geben Rätsel auf.

Seiner Störzucht wollte sich Peter Meinel ab diesem Jahr, seinem ersten im Ruhestand, verstärkt widmen. Doch Diebe machten dem Markneukirchener einen dicken Strich durch die Rechnung. Sie stahlen die meisten seiner Kaviar-Störe aus den drei Teichen an der Wernitzgrüner Straße.