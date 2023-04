Derhost erschrocken

Er schaut, als hätte er gerade einen riesigen Geist gesehen. Der Mann ist kreidebleich und bringt kein Wort heraus. "Er is ganz derhost gewehn (gewesen)", sagt der Vogtländer über einen erschrockenen Mitmenschen. In unserem Fall war es gar nicht so schlimm. Der Mann war so erstaunt, weil er einen anderen Mann sah, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten war. Doppelgänger sind selten, aber es gibt sie. Aber meistens kein Grund zur Aufregung. (fp)

Quelle: Vogtländisches Wörterbuch, 1990